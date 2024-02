"Ma quali promesse, piuttosto serve subito un piano casa"

"Dopo due leggi di bilancio del governo Meloni senza alcuna misura che affronti l’emergenza abitativa non resta che accentuare la mobilitazione". Il Sunia (sindacato inquilini e affittuari) dell’Emilia-Romagna si prepara a dare battaglia sulla casa: in questi giorni il sindacato degli inquilini della Cgil sta raccogliendo le firme sulla petizione nazionale a sostegno della richiesta di provvedimenti urgenti in materia di politiche abitative. E, in poche settimane, sono oltre 6.000 le firme raccolte da Piacenza a Rimini, che prossimamente verranno consegnate a Roma assieme a quelle raccolte nel resto d’Italia. "La proposta è una sola: dato che gli affitti e i mutui schizzano alle stelle, serve un piano casa che realizzi nuove case popolari, ristrutturi le decina di migliaia inutilizzate, finanzi l’edilizia residenziale a proprietà indivisa a canoni calmierati favorendo la mutualità, metta a disposizione risorse per il contributo affitto, regolamenti gli affitti brevi ad uso turistico, incrementi gli alloggi pubblici per studenti fuorisede", spiega il Sunia. In Emilia Romagna ci sono 25.000 famiglie in graduatoria Erp, 7.000 alloggi pubblici sfitti per carenza di risorse, 3.600 sfratti, affitti che si portano via il 30-40% del reddito percepito, migliaia di giovani lavoratori e studenti in cerca di affitti calmierati, è il quadro tracciato dal Sunia.