"Ma quali salotti, il nostro Pd è aperto a tutti"

L’estate è appena partita, ma il clima nel Pd di Santarcangelo è già incandescente. Con una lettera di fuoco 60 iscritti al partito, tutta gente che ha votato Elly Schlein alle primarie, attaccano i vertici dem proprio ora che è cominciato il percorso che dovrà individuare il candidato sindaco. Tra quelli che hanno firmato la lettera ci sono esponenti di spicco del Pd santarcangiolese, tra cui gli ex assessori Massimo Paganelli e Renzo Casadei e Luca Paganelli, segretario del circolo del centro storico. L’accusa è di non aver fatto nulla, dopo le primarie di febbraio, per riorganizzare e rinnovare il partito a Santarcangelo. A detta dei 60 ’compagni’, a Santarcangelo il Pd è ancora saldamente nelle mani di chi ha sostenuto Stefano Bonaccini alle primarie. Un partito "chiuso e circoscritto in piccoli gruppi autoreferenziali", accusano i fedeli della Schlein, troppo legato alla linea imposta dalla sindaca Alice Parma, dalla segretaria comunale del Pd Paola Donini e da Filippo Sacchetti, segretario provinciale dei dem, e uno dei più papabili alla candidatura a sindaco.

È chiaro che la lettera è (anche) il tentativo di arrivare alla scelta di un candidato che sia condiviso da tutti, anche dall’area più a sinistra del partito che ha sostenuto la Schlein alle primarie. Di fronte alle accuse, la Donini butta acqua sul fuoco. "Nel Pd santarcangiolese c’è stata, c’è e ci sarà sempre apertura al dialogo e al confronto. Con la città, con la popolazione e al suo interno", è la premessa della segretaria. "Il Pd – continua la Donini – fin dalla sua nascita è sempre stato un partito fatto di persone che hanno storie e sensibilità differenti tra loro. Non mi stupisce pertanto che ci siano delle spinte e delle richieste. Detto questo, a Santarcangelo stiamo facendo tante attività. Solo nell’ultimo mese abbiamo tenuto cinque incontri con gli iscritti, affrontando insieme ai vari assessori diversi temi. Abbiamo approvato un mese fa il documento che avvia il percorso per il programma e la scelta del candidato per le amministrative del 2024. Insomma, non siamo immobili e siamo aperti a tutti".

Prova ne è, secondo la segretaria, anche l’organizzazione delle due feste dell’Unità che si svolgeranno quest’estate a Santarcangelo. "La prima si terrà a Canonica dal 21 al 25 giugno, con una prima serata tutta dedicata alla solidarietà. Il 21 organizzeremo un torneo di burraco il cui ricavato andrà a favore degli alluvionati (attraverso i canali di raccolta promossi dal Pd nazionale), con premi offerti da ristorari e commercianti". Per iscrizioni (entro lunedì) chiamare ai numeri 333.4320261 o 333-4250027. Dal 25 agosto al 3 settembre "ci sarà poi all’area Campana la festa comunale, la più grande nella nostra provincia. Due appuntamenti che vedranno tanti volontari all’opera". Per la Donini il Pd "c’è ed è compatto. E ascolteremo tutte le istanze nel cammino che ci porterà verso il programma e la scelta del candidato".