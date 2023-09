Ma quanto denaro viene inviato a Lampedusa per cercare di tener buona la popolazione?

Caro Carlino, lo Stato quanto denaro invia alla popolazione di Lampedusa, o perlomeno ad una parte di popolazione, (esempio i pescatori e operatori turistici) perché accettino questi sbarchi quotidiani? Lampedusa è diventata un campo profughi, i cittadini fanno le fiaccolate per solidarietà, questo comportamento non mi convince. Prima di questi sbarchi selvaggi, era meta di turisti, turisti che oggi non vanno più, sia per il degrado che per la sicurezza, tanti profughi sono stremati, poi una volta toccata terra, diventano uccel di bosco.

Lettera firmata