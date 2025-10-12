Ma Ravaioli dà ragione a Marcello: "Il progetto della Ss16 va rivisto"

"Leggo sul Carlino che il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Nicola Marcello lavorerà per cancellare la variante della Statale 16 e modificare il progetto. Condivido, lo dico già da alcuni anni". Così l’ex sindaco di Rimini Alberto Ravaioli sulla variante per la Ss16, dopo l’incontro che Marcello ha avuto a Roma con i tecnici di Anas. Secondo Ravaioli "vi sono due tratti, a Villaggio Primo maggio Maggio e nella zona di Rimini nord (venendo da Bellaria) prima della Tolemaide, che sono irrealizzabili". L’ex sindaco si complimenta con Marcello e aggiunge: "Io lavorerei per realizzare il tratto per migliorare la viabilità dell’aereoporto e quello per congiungere l’uscita Rimini nord con la Fiera".

Ravaioli poi, rivolgendosi ancora direttamente al consigliere regionale di Fratelli d’Italia, prosegue: "Non dimenticarti il terzo casello dell’A14 alla Fiera. Sono stato il primo a lanciare l’idea. Marcello, unisciti a Jamil Sadeghovlaad per raggiungere questi risultati come feci io all’epoca con Gioenzo Renzi (il capogruppo di FdI, ndr) per il testro Galli, che è andato a buon fine. Superare le reciproche diffidenze per raggiungere risultati per Rimini è utile alla città. E il 2027 è ancora sufficientemente lontano". Parole, quelle dell’ex sindaco, che sono musica per Marcello. Che lo ringrazia e dice: "Bisogna sistemare l’attuale Statale 16 con un progetto meno faraonico, privilegiando il terzo casello autostradale. La variante? Sì, ma solo nel tratto da Rimini sud in poi. Lasciando in pace Santa Giustina, Padulli e Villaggio Primo Maggio".