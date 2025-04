Ma Rimini non tenterà lo scippo: "Deejay non traslocherà da noi"

Che cosa farà quest’estate Radio Deejay, dopo lo strappo con Riccione? Farà armi e bagagli e organizzerà eventi e dirette a Jesolo, che già l’estate scorsa ha ospitato alcuni programmi? Oppure resterà in Riviera, magari a Rimini? Se lo stanno chiedendo in tanti in queste ore, visto che già in passato tra Rimini e la radio diretta da Linus qualche contatto c’era stato.

Il tormentone è già partito: Radio Deejay varcherà il Marano e si trasferirà a Rimini?

"Lo escludo nel modo più assoluto – risponde categorico il sindaco Jamil Sadegholvaad – Noi non abbiamo cercato Radio Deejay. Radio Deejay non ha cercato noi. Non esiste proprio. Il motivo è molto semplice".

Quale?

"Abbiamo da anni una partnership consolidata con Radio Rds. È una collaborazione di cui siamo molto soddisfatti (Rds ha organizzato eventi a Rimini anche in occasione dell’ultimo Capodanno, ndr) e che andrà avanti. La radio ha già annunciato che le prime date della nuova edizione dell’Rds summer festival saranno proprio qui a Rimini, il 20 e il 21 giugno, in concomitanza con la Notte rosa. Ma c’è anche un altro aspetto molto importante di tutta questa vicenda, che non può essere trascurato".

A cosa si riferisce?

"Al fatto che il nome di Radio Deejay è indissolubilmente legato alla città di Riccione. In questi anni sono cresciute insieme. E dispiace che ora, come leggo, le loro strade si dividano. Sicuramente Deejay, da quando è sbarcata qui, ha portato lustro a Riccione così come a tutta la Riviera".

È rimasto sorpreso dalla notizia del divorzio, che è stata annunciata dallo stesso Linus?

"Sono stupito, ma fino a un certo punto. Non è stato esattamente un fulmine a ciel sereno. Diciamo che, da fuori, qualche segnale si era colto negli ultimi anni. Ma non voglio entrare in una questione che non ci appartiene. E lo voglio ribadire con forza: noi non abbiamo mai cercato Radio Deejay, così come Deejay non ha mai cercato noi".

Il messaggio di Sadegholvaad è chiaro. Dietro alla separazione la radio e Riccione non c’è stato alcun tentativo di scippo da parte di Rimini. Anche se più volte in passato (si parla di diversi anni fa) c’erano stati contatti tra la radio diretta da Linus e il Comune di Rimini. Forse l’approdo di Deejay a Jesolo, l’estate scorsa, va riletto adesso come un primo passo della separazione con Riccione. Un divorzio che è destinato a lasciare parecchi strascichi e di cui, inevitabilmente, si parlerà ancora a lungo.

Manuel Spadazzi