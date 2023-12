Macabra scoperta. Trovato morto in casa dopo tre giorni. Giallo sul decesso

Un decesso le cui circostanze sono ancora tutte da chiarire quello portato alla luce ieri mattina in via Uffogliano, a Novafeltria. Un uomo di origine peruviana di 41 anni – Johnny Frank Garrido De La Cruz – è stato trovato senza vita nell’appartamento che aveva preso in affitto e nel quale abitava da solo vicino alla frazione di Ponte Santa Maria Maddalena. A dare l’allarme è stato il padrone di casa, non avendo più notizie del 41enne sudamericano da almeno tre giorni.

Temendo che potesse essergli successo qualcosa, ha pensato di allertare i carabinieri della compagnia di Novafeltria. I militari dell’Arma, accompagnati dal proprietario dell’abitazione, si sono recati in via Uffogliano. Hanno suonato diverse volte al campanello e, non ottenendo risposta, hanno aperto il portone d’ingresso. A quel punto, una volta entrati nell’appartamento, hanno fatto la macabra scoperta. L’ambulanza del 118 è accorsa a sirene spiegate e il personale sanitario ha provato in ogni modo a rianimare il 41enne, ma per lui non c’era già più nulla da fare. Una volta accertato il decesso, l’intero appartamento è stato sigillato per consentire lo svolgimento degli accertamenti e del fatto è stato informato il magistrato di turno. Stando ad una prima ricostruzione, nella casa non sono stati trovati segni di effrazione o di lotta.

Sul posto anche il medico legale, che ha svolto una prima ricognizione cadaverica non trovando sul corpo del peruviano alcun elemento che possa far ipotizzare un’azione violenta o un’interferenza esterna. Si ritiene, sulla base dei primi accertamenti, che il decesso sia da ricondurre a cause naturali, anche se resta il giallo sulla natura del malore costato la vita al 41enne. Stando ad una prima ispezione, l’uomo potrebbe essere stato colto da uno shock anafilattico, con conseguente arresto cardiaco.

Per fugare ogni dubbio, sarà ora necessario attendere gli esiti dell’autopsia, che sarà disposta con ogni probabilità nelle prossime ore dalla Procura di Rimini. Nell’appartamento tutto era in ordine, porte e finestre erano chiuse e non c’erano tracce né segni evidenti lasciati da estranei. Sulla base di quanto emerso, il 41enne – trapiantato in Valmarecchia dal suo paese d’origine – non aveva parenti in Italia, lavorava per un’azienda della zona e viveva da solo. Non era molte le persone che lo conoscevano, anche se da un po’ di tempo si era stabilito a Novafeltria.

Lorenzo Muccioli