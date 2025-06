"Macché 500 milioni, solo briciole a Viserba"

"I confini con Viserba, caro Jamil, ci sono già e li avete messi voi. Perché la promozione turistica va dal porto fino a Miramare. Gli eventi sono sempre negli stessi posti. E 500 milioni di investimenti Viserba non li ha avuti neanche se si inizia a contare dall’epoca in cui Federico Barbarossa regolava il flusso delle acque della fossa Viserba". Così Gabriele Bernardi, il promotore del comitato per l’autonomia di Viserba, replica al sindaco Jamil Sadegholvaad. Ribattendo punto su punto al primo cittadino che, al comitato, aveva fatto notare come negli ultimi anni siano stati ingenti gli investimenti per Rimini nord. "La Fiera – prosegue Bernardi – non è stata fatta certo lì per noi viserbesi, ma perché c’erano altri interessi in campo. I 66 milioni per prolungare il Metromare fino alla Fiera? La realtà è che il Metromare sta portando via da Rimini nord i clienti della Fiera, dove si fa prima ad arrivarci da Riccione". E ancora: "Il nuovo lungomare in zona nord è costato 23 milioni, mentre quello dal porto a Miramare (una volta completati i cantieri) sarà costato oltre 200 milioni. Lo sfondamento di via Diredaua, come il lungomare, l’abbiamo aspettato per una vita". Certo: la nuova piscina fatta a Viserba "è tanta roba, ma l’avete incassata in un parco, perché la politica urbanistica è sempre stata alla giornata e non si è pensato che in mezzo a migliaia di case andavano fatto anche servizi". "Viserba – conclude – ha sempre avuto uno spirito indipendente. Ci avevamo già provato nel 2011... Se siete così bravi, se tutto è così equo, perché c’è tanta gente così infuriata? Come mai solo Viserba ha tanti comitati?".