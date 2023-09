Macchinari elettroniciin azione per ripulireil lungomare di Misano

Lungomare pulito grazie alle idropulitrici elettroniche. Si tratta di un servizio sperimentale svolto nelle ultime settimane che si concluderà con il mese di ottobre sul lungomare e in alcune vie del centro. Il lavoro è svolto con mezzi idropulitrici elettronici e leggeri per proteggere al massimo la pavimentazione. Oltre ai camminamenti stradali la pulizia, effettuata due volte a settimana, interessa le panchine in marmo e i bidoni dell’immondizia. Fatto un bilancio il comune deciderà se introdurre il servizio per tutta l’estate.