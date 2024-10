Macelleria Manzi, premiata la storia infinita

Un punto di riferimento per attività e privati per oltre 60 anni. La bottega macelleria Manzi di Igea Marina non poteva che essere premiata, durante la festa di Igea, lo scorso fine settimana. Alla presenza degli organizzatori, di don Marco Foschi e del sindaco Filippo Giorgetti, la famiglia Manzi ha ritirato una pergamena ricordo per il traguardo raggiunto dei 60 anni di attività. "Un premio inaspettato ma anche molto gradito – dicono i Manzi – E’ stata una scelta difficile ma abbiamo dovuto chiudere la nostra attività. Purtroppo è un lavoro davvero duro e non siamo riusciti a trovare dei sostituti per la gestione del locale. Ci abbiamo messo tutta l’anima in questa attività ma era giunto il momento di concludere questa bella avventura".

La storica bottega aveva aperto nel 1962 quando Agostina Tosi e il marito Quinto Manzi avevano deciso di trasferirsi da Santarcangelo a Bellaria Igea Marina. "Avevamo molta paura ad aprire un’attività tutta nostra di macelleria al dettaglio – ricorda Agostina _–. Mio marito era operaio nel settore ma all’ingrosso. E’ stata una vera impresa. La comunità igeana ci ha accolto e abbiamo trovato tanta cordialità. E’ grazie al sostegno della gente se abbiamo avuto la forza di andare avanti per ben 60 anni. Abbiamo collaborato con tutti, con tantissimi albergatori, gli altri commercianti, i residenti. Per tutti questi anni abbiamo avuto un’attività a conduzione familiare. Poi i figli hanno seguito oggi altre strade e così i nipoti. Era giunto il momento di concludere questo capitolo della nostra vita".

Oggi l’inaspettato premio. "Non ci aspettavamo un calore così dalle persone – conclude la famiglia Manzi –. Siamo una bellissima comunità unita. A chi vuole iniziare questo lavoro, oggi, diciamo di non smettere mai di credere ai propri sogni. Anche se i tempi sono difficili". Il sindaco Filippo Giorgetti commenta: "Ci fa piacere valorizzare botteghe storiche come questa. Sono punti di riferimento per la città. Sono dei pionieri del commercio. In questa particolare circostanza, sono stati gli stessi cittadini e commercianti di Igea Marina ha chiedere la consegna di questo premio. La famiglia Manzi ha lasciato un segno ed è sempre disponibile, anche con attività di volontariato. Sono un grande collante della comunità".

Rita Celli