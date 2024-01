Macerie smaltite illegalmente: scattano multe per 100mila euro

Blitz dei carabinieri forestali di Novafeltria contro un impianto che fungeva da collettore per i rifiuti provenienti dai vari cantieri. Nel mirino dei militari è finita un’azienda specializzata nella gestione e nello smaltimento di materiali di scarto misto e non pericoloso, frutto di lavori di costruzione o demolizione. Complessivamente si parla di quasi 2mila tonnellate di rifiuti conferiti durante il 2023 allo stesso impianto da varie società, alcune delle quali operanti nel campo dell’edilizia. Il tutto, secondo la ricostruzione dei carabinieri forestali, sarebbe avvenuto in violazione agli obblighi di legge soprattutto per quanto riguarda il tema della sicurezza ambientale.

Risultato: 19 imprenditori, il titolare dell’impianto e gli amministratori di varie ditte che si rivolgevano a esso, sono stati denunciati con l’accusa di gestione illecita di rifiuti non pericolosi. I militari li hanno inoltre multati e l’importo delle sanzioni, nel loro insieme, ammonta a circa 110mila euro. L’operazione è nata da una verifica partita dai militari all’interno della ditta operante nella gestione dei rifiuti misti da costruzione e demolizione. Durante le indagini, coordinate dalla Procura di Rimini, i carabinieri forestali hanno sequestrato parecchi documenti dai quali sarebbero emersi indizi che hanno fatto ipotizzare agli inquirenti una gestione non regolare del materiale. Gli indagati, stando alla ricostruzione, avrebbero proceduto a compilare in maniera distorta i formulari del trasporto degli scarti edili, omettendo dati rilevanti ai fini della tracciabilità, rendendo quindi impossibile accertare sia l’origine, quanto la provenienza dei rifiuti. Alcune ditte non avrebbero posseduto autorizzazioni in corso di validità necessarie al trasporto dei rifiuti, mentre altre, seppure autorizzate, avrebbero effettuato i trasporti con veicoli non idonei.

La normativa in vigore prevede infatti che le ditte che trasportano rifiuti debbano essere autorizzate dall’albo nazionale gestori ambientali, previa analisi approfondita dei requisiti tecnici, morali e dalla capacità finanziaria. Durante i controlli, sono poi emerse anche altre irregolarità, riguardanti soprattutto le emissioni nell’atmosfera, non essendo stati presentati né i verbali di campionamento né quelli relativi ai rapporti di prova. In alcuni casi, i trasgressori potranno comunque regolarizzare la loro posizione estinguendo il reato contestato, attraverso il pagamento di una multa.