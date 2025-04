Maciano, la grande estate nel borgo della musica

La grande musica torna in Valmarecchia con la seconda stagione di Maciano Convivium, la rassegna musicale estiva, pronta a partire sabato. Tantissimi appuntamenti che porteranno l’arte nel borgo di Maciano fino al 21 settembre, tra esibizioni di artisti nazionali ed internazionali, creando occasioni di ascolto intime e memorabili.

Si parte sabato alle 21 nella chiesa di Santa Maria dell’Oliva con Stabat Mater di Giovanni Battista Pergolesi, interpretato da Anastasia Tomaszewska Schepis, Chiara Mogini, Paolo Ghidoni e con l’orchestra Antiqua Estensis diretta dal Maestro Giorgio Fabbri. A seguire il 17 maggio (ore 21) il Concerto in do minore di Antonio Vivaldi, sempre nella chiesa di Santa Maria dell’Oliva.

Tra i protagonisti dell’estate anche il ritorno del violinista Paolo Ghidoni, poi Ainé, cantautore pioniere del nu-soul e ReB italiano, conosciuto per la sua capacità di fondere generi musicali diversi, tanto da aver già incrociato il suo percorso con quello di Giorgia, Gemon, Mechna e Willie Peyote. E come in un abbraccio collettivo, il coro gospel Great e Good Friends toccherà le corde più profonde regalando un’armonia corale e ancora i cori Amici della Nave di San Vittore, Carla Amori di Rimini, Filarmonico le voci liriche di Misano Adriatico e il prestigioso ensemble internazionale Musica lirica Usa in collaborazione con Voci nel Montefeltro.

Il 21 settembre è fissato il gran finale con il concetto serale affidato alla Riccione woman ensemble, per chiudere un’altra stagione magica, tra luoghi suggestivi e soprattutto grande musica. Dopo il successo della prima edizione, quest’anno Maciano Convivium amplifica i propri confini sonori e oltre alla consolidata offerta di musica classica e lirica, il festival accoglie note leggere, aggiungendo ritmi blues, soul e gospel.

Tutti gli eventi della rassegna sono completamente gratuiti e su prenotazione, da fare sulle pagine social dell’evento. Sarà possibile acquistare la Maciano Convivium card, uno strumento per manifestare concretamente il proprio sostegno alla rassegna e alle sue numerose iniziative, contribuendo attivamente a garantirne la continuità e la vitalità. Nel corso dei mesi la card offrirà l’accesso a speciali convenzioni attivate con selezionate aziende partner.

f.t.