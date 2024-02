Made in Sintucci: "Porteremo la Riviera sul tetto del mondo"

"L’Arena della Regina sarà il fiore all’occhiello dell’estate 2024, ma anche altri eventi porteranno la Riviera sul tetto del mondo". Con queste parole Willie Sintucci, deus ex machina dello spettacolo in Romagna, che da più di trent’anni è amministratore e promoter di Pulp Live, azienda di organizzazione e promozione di concerti, preannuncia l’estate di Rimini e provincia.

Sintucci, cosa ci attende alla voce divertimento?

"Tanta roba. In questi giorni di Festival di Sanremo, siamo in trattativa con molti nomi della canzone e non solo. Come Pulp live, in passato siamo riusciti a portare per il calendario di Cattolica all’Arena della Regina, nomi eccellenti, anche internazionali come Mika, Sting, Santana, Anastacia, Spandau Ballet, Backstreet Boys, Jeff Back e Johnny Deep. Quest’anno i primi nomi sono Annalisa, Gemitaiz e il DeeJay time Celebration tour, e da fine giuno ai primi di settembre, sapremo ancora sorprendere".

I concerti nelle piazze, tour che l’anno scorso hanno portato tanta gente a Rimini, si faranno?

"Siamo sul pezzo. Questi enormi eventi, che prevedono la presenza di tanti artisti, hanno bisogno di grande organizzazione, ma siamo pronti. Il successo di una manifestazione è sinonimo anche di tanti tasselli messi insieme. Ci vuole coordinazione e tattica, oltre che amore per questo lavoro".

Ha iniziato più di trent’anni fa. Come riesce ancora a stare sull’onda?

"Lavoro, lavoro tanto. Non sono uno che aspetta che le cose accadano, mi alzo presto e macino contatti, relazioni, presenza. Sono uno di poche parole ma ho una parola e tengo fede a quella. Ho fatto il dj per tanti anni, poi, per raggiunti limiti d’età, ho smesso, dedicandomi a quello che ho sempre fatto, lavorare con la musica, organizzando concerti, come facevamo negli anni Ottanta".

Quanto conta avere una visione?

"Tanto, serve visione e unità d’intenti. Una volta la musica, gli spettacoli, erano considerati un di più, qualcosa di superfluo. Ora anche le amministrazioni comunali hanno compreso che l’evento è sempre un richiamo turistico importante. E il tutto significa camere, alberghi, ristoranti, locali pubblici, attività commerciali e turistiche piene. La visione di una stagione turistica deve essere comune e deve comprendere più elementi".

Quest’anno anche una novità come la Deejay Time Celebration. Un bel colpo.

"Sarà un evento che porterà in Romagna uno show unico, trasportando il pubblico in quei mitici anni ’90 che hanno visto esplodere il fenomeno della musica elettronica, in un viaggio nel tempo ma che è anche proiettato al futuro, con le più grandi hit da dancefloor italiane e internazionali. I protagonisti del Deejay Time sono stati dei veri e propri pionieri che hanno saputo scrivere una pagina indelebile della storia della musica dance e dal notevole impatto nella cultura pop italiana che ancora oggi attrae tre generazioni. Ma avremo anche un occhio di riguardo per il pubblico più adulto, come è accaduto negli anni scorsi portando artisti del calibro di Ranieri, De Gregori e Morandi".

Rosalba Corti