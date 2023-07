Madonna del mare, piazzale gremito di fedeli e autorità

Piazzale del porto gremito di turisti e residenti, domenica sera a Riccione, per la messa presieduta dal vescovo Nicolò Anselmi e concelebrata dai sacerdoti di Riccione in occasione della Festa della Madonna del mare. A portare il saluto in questa storica messa non è stato un sindaco, ma la commissaria Rita Stentella, che in mattinata, sempre con le autorità civili e militari, ha partecipato alla processione in mare con le barche storiche. Tra i fedeli anche Daniela Angelini con la sua giunta congelata.