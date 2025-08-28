Madonna del Mare, tra festa e processione

Parrocchie, volontari, amministrazioni comunali e Pro Loco, uniscono le forze per il ritorno, con alcune novità, della tradizionale Festa della Madonna del Mare. In particolare, dopo alcuni anni di sospensione, la Parrocchia di Montalbano (San Giovanni) ha deciso di riprendere questa antica tradizione con un momento di festa in programma domenica 31 agosto, quando alle ore 18 si terrà la Santa Messa a Montalbano e dalle 19.30 cena e musica con Marco Corona, animazioni e giochi. L’iniziativa si realizza anche grazie al patrocinio del Comune di San Giovanni e la collaborazione di Aps Pro Loco.

Ogni anno la statua della Madonna del Mare viene accompagnata da Montalbano a Cattolica, dove si svolge poi una grande processione con celebrazione dedicata alla Madonna protettrice della gente di mare. Dopo di che la statua fa ritorno alla sua sede in collina. "Da alcuni anni la tradizionale festa di Montalbano dedicata al ritorno della statua della Madonna si era interrotta – spiega la comunità marignanese –, ma dai diversi incontri dell’amministrazione comunale nella frazione è emerso il desiderio di riproporre quest’anno questo momento identitario e molto sentito". Sabato 30 agosto, invece, la sera prima dunque, la processione religiosa partirà, come sempre, da San Pio V a Cattolica, guidata dal parroco di San Pio V Don Andrea Scognamiglio, alle ore 20.30, e dopo aver percorso via del Porto, alle ore 21 circa, la statua della Madonna verrà imbarcata sul motopeschereccio Togo mentre la motonave Queen Elizabeth ospiterà autorità religiose, civili e cittadini.

Ad accompagnare questa fase della processione ci sarà il gruppo "La Canta". Al largo, saranno lanciate in mare le corone in commemorazione dei marinai caduti in mare. Sul porto di Cattolica infine, alle ore 21.30, si celebrerà la Santa Messa presieduta dal vescovo Monsignor Nicolò Anselmi. "La processione della Madonna del Mare è un importante momento di comunità – spiega la Sindaca di Cattolica Franca Foronchi – con il quale Cattolica celebra il valore delle tradizioni religiose insieme alla cultura e storia marinara della città. È un evento molto sentito e atteso", conclude la prima cittadina della Regina.

Luca Pizzagalli