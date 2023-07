Madonna del Mare, via alle celebrazioni Atteso anche il vescovo Nicolò Anselmi

Da venerdì a domenica a Riccione torna la Festa della Madonna del mare, che include il concerto di Frida Bollani Magoni, sabato sera in piazzale Ceccarini, e quello di Alan Sorrenti e Angelica, domenica alle 5,30 nella zona 20. Ampio il programma che venerdì alle 21,15 in piazzale Ceccarini si apre con la presentazione di Burrasche. Diario di bordo 2022 di Carlo Romeo, giornalista e scrittore di libri di mare. Alle 17 veleggiata della Saviolina e delle imbarcazioni storiche di Romagna Domenica alle 9,30 posa della corona alla Statua della Madonna del Mare. Alle 10 processione in mare con la statua di Maria a bordo della Saviolina seguita anche da altre imbarcazioni, al largo verrà lanciata una corona di fiori. Momento chiave sarà la messa animata dal coro interparrocchiale diretto da Enrico Cenci e concelebrata dal vescovo Nicolò Anselmi alle 21,15 con sacerdoti e diaconi di tutte le parrocchie di Riccione. Verso le 22,30 si chiude con lo spettacolo pirotecnico.