Madre terrorizzata in casa. Un anno e 9 mesi alla figlia

Una storia da brividi con protagoniste una madre e una figlia in un rapporto ormai esploso da tempo. Nonostante la perizia psichiatrica l’avesse dichiarata parzialmente incapace di intendere e volere, il gup non ha avuto dubbi: per la 40enne riminese - accusata di una lunga serie di maltrattamenti e aggressioni ai danni della madre - è scattata la condanna a un anno e nove mesi di reclusione, con l’aggiunta della misura di sicurezza della libertà vigilata. Una sentenza che porta con sé il racconto di mesi di violenza domestica. A difendere la donna, in abbreviato, c’era l’avvocato Massimo Moraccini. Le carte dell’accusa, coordinate dal sostituto procuratore Davide Ercolani, hanno descritto uno scenario fatto di continue aggressioni, minacce e terrore dentro quelle mura di casa. A confermare il quadro, anche la valutazione dello psichiatra nominato dal giudice, Renato Ariatti. Dal 2023 in avanti, secondo la ricostruzione della Questura, la figlia avrebbe trasformato la vita della madre, 68 anni, in una gabbia di paura. Non si parla di una lite sporadica o di qualche parola fuori posto, ma di un vero e proprio clima di maltrattamenti abituali: urla, offese, documenti strappati, vestiti fatti a pezzi, oggetti lanciati addosso. Le minacce di morte erano all’ordine del giorno. "Se torni ti ammazzo" è una delle frasi che l’imputata avrebbe rivolto alla vittima, stando alla ricostruzione compiuta dagli agenti della polizia di Stato. E la madre, esasperata, si è trovata più volte costretta a chiudersi a chiave in camera o a scappare dall’appartamento, mentre dall’altra parte la figlia colpiva la porta a calci, nel tentativo di sfondarla. Gli episodi raccontati non lasciano molto spazio all’immaginazione. Schiaffi in faccia, calci alla schiena, spintoni, mani al collo. I referti del pronto soccorso certificano tutto, con prognosi che vanno dai 5 ai 20 giorni. Il quadro è quello di una violenza ripetuta e documentata, che ha segnato in modo evidente la madre. Il culmine si raggiunge tra il 28 e il 29 agosto 2024. Prima le urla e le spinte per cacciarla di casa, poi la vera e propria aggressione, con schiaffi in testa e minacce gridate anche davanti alle forze dell’ordine. La donna era accusata di maltrattamenti in famiglia e di lesioni personali aggravate perché commesse contro un familiare convivente. In aula sono stati ricostruiti episodi singoli e una lunga serie di condotte ripetute, tanto da delineare un comportamento abituale, non un raptus isolato.