Magalotti vola ai mondiali in Giappone

Dalla piazza Ganganelli al diamante di Okinawa. È il percorso, veloce come un lancio mancino, di Federico Magalotti, 16 anni, talento del baseball santarcangiolese convocato al Mondiale Under 18 che si aprirà venerdì prossimo in Giappone. La chiamata in azzurro è arrivata dopo un’estate vissuta a ritmi internazionali. Magalotti, al momento della call del commisario tecnico si trovava, in Missouri, unico italiano tra i London Archers, selezione europea alle World Series Babe Ruth. Un torneo con centinaia di giovani da tutto il mondo, dove il suo nome ha cominciato a farsi notare. Tornato dagli Stati Uniti, ha contribuito ai successi della sua Fortitudo Bologna, con cui ha centrato i play off sia in Under 18 che in serie B. Ieri in municipio il sindaco Filippo Sacchetti e l’assessora allo sport Angela Garattoni lo hanno salutato ufficialmente, ricordando i suoi traguardi: dagli Europei Under 12 e 15 al Mondiale Under 15, fino a questa prestigiosa convocazione. Sarà uno dei più giovani della spedizione azzurra, chiamato a ricoprire tre ruoli: lanciatore mancino, esterno e battitore. "Un orgoglio per tutta la città", ha sottolineato il sindaco, che ha chiesto a Federico di firmare di nuovo la pallina consegnata lo scorso inverno durante le benemerenze cittadine. Ora lo attende il debutto più difficile: venerdì prossimo, all’Okinawa Cellular stadium, l’Italia affronterà il Giappone padrone di casa. Un battesimo mondiale dal profumo di impresa, che parte da Santarcangelo e arriva dall’altra parte del mondo. Federico ci andrà con il suo guanto, il sorriso e la leggerezza dei 16 anni: un ragazzo che lancia forte, ma soprattutto sogna lontano.

a.d.t.