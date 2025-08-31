Ecco l'Europa League

31 ago 2025
Aldo Di Tommaso
Magalotti vola ai mondiali in Giappone

Dalla piazza Ganganelli al diamante di Okinawa. È il percorso, veloce come un lancio mancino, di Federico Magalotti, 16 anni,...

Federico Magalotti, 16 anni, talento del baseball santarcangiolese con il sindaco

Federico Magalotti, 16 anni, talento del baseball santarcangiolese con il sindaco

Dalla piazza Ganganelli al diamante di Okinawa. È il percorso, veloce come un lancio mancino, di Federico Magalotti, 16 anni, talento del baseball santarcangiolese convocato al Mondiale Under 18 che si aprirà venerdì prossimo in Giappone. La chiamata in azzurro è arrivata dopo un’estate vissuta a ritmi internazionali. Magalotti, al momento della call del commisario tecnico si trovava, in Missouri, unico italiano tra i London Archers, selezione europea alle World Series Babe Ruth. Un torneo con centinaia di giovani da tutto il mondo, dove il suo nome ha cominciato a farsi notare. Tornato dagli Stati Uniti, ha contribuito ai successi della sua Fortitudo Bologna, con cui ha centrato i play off sia in Under 18 che in serie B. Ieri in municipio il sindaco Filippo Sacchetti e l’assessora allo sport Angela Garattoni lo hanno salutato ufficialmente, ricordando i suoi traguardi: dagli Europei Under 12 e 15 al Mondiale Under 15, fino a questa prestigiosa convocazione. Sarà uno dei più giovani della spedizione azzurra, chiamato a ricoprire tre ruoli: lanciatore mancino, esterno e battitore. "Un orgoglio per tutta la città", ha sottolineato il sindaco, che ha chiesto a Federico di firmare di nuovo la pallina consegnata lo scorso inverno durante le benemerenze cittadine. Ora lo attende il debutto più difficile: venerdì prossimo, all’Okinawa Cellular stadium, l’Italia affronterà il Giappone padrone di casa. Un battesimo mondiale dal profumo di impresa, che parte da Santarcangelo e arriva dall’altra parte del mondo. Federico ci andrà con il suo guanto, il sorriso e la leggerezza dei 16 anni: un ragazzo che lancia forte, ma soprattutto sogna lontano.

a.d.t.

