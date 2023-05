Magazziniere per ricambi e tecnico informatico

Azienda di Santarcangelo che commercia ricambi per autoveicoli ha bisogno di un giovane magazziniere da inserire come apprendista. La persona che si candiderà deve aver conseguito un diploma di scuola media superiore e avere buona conoscenza del pacchetto Office e di internet. Richiesta massima serietà e patente B. Requisito opzionale: avere il patentino per uso del muletto.

Un’altra impresa, con sede sempre a Santarcangelo, cerca un apprendista tecnico da adibire all’installazione, riparazione e manutenzione di computer e cellulari e alla supervisione di siti web. Sono richieste competenze informatiche di base, conoscenza della lingua inglese ed esperienza nel settore. Gli annunci sono rivolti a candidati ambosessi (L. 90377 - D. Lgs. n. 1982006). Dopo essersi registrati con Spid o Cie al portale ‘Lavoro per te’ (https:lavoroperte.regione.emilia-romagna.it), per candidarsi occorre cliccare sul pulsante "Invia candidatura" in corrispondenza della mansione di interesse e seguire le istruzioni riportate.