Magazzino distrutto dalle fiamme in via Covignano

Una serra, utilizzata come deposito per attrezzi agricoli, è rimasta completamente distrutta, devastata ieri da un incendio scoppiato in via Covignano, all’altezza del civico 288, che ha coinvolto anche un altro capannone che si trovava nelle vicinanze della struttura. Tutto sarebbe nato, secondo le ricostruzioni dei vigili del fuoco, dall’utilizzo degli attrezzi del proprietario della serra, riposti nel magazzino surriscaldati. Da qui, accidentalmente, del materiale all’interno ha preso fuoco generando poi il vasto focolaio. Un rogo su cui i pompieri sono intervenuti attorno alle 12.30 e che ha richiesto alcune ore per il definitivo spegnimento. L’area interessata dall’incendio è stata successivamente assicurata e resa inagibile per compiere l’attività di ripristino e abbattimento delle strutture danneggiate (foto Migliorini).