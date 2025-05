Maggio mese della scherma: 18mila presenze

Riccione capitale italiana della scherma. L’invasione degli schermidori iniziata con il trofeo Renzo Nostini non accenna a terminare. Oggi al Playhall prende il via l’ultimo atto del ‘trittico’ schermistico di maggio con i Campionati nazionali Gold assoluti. Saranno tre giorni di gare che vedranno sfidarsi in pedana circa 650 atleti per conquistare gli ultimi pass disponibili per i Campionati italiani assoluti, in programma a Piacenza dal 5 al 10 giugno. A conti fatti, sommando le presenze per il Nostini, terminato lo scorso 7 maggio con 3.141 giovani schermidori con oltre 12mila presenze, i Campionati nazionali Gold cadetti e giovani con più di 1.300 atleti e 4mila presenze, e i Campionati nazionali Gold, maggio si conferma il mese della scherma con ben 18mila presenza turistiche. I prossimi tre giorni porteranno negli alberghi della città oltre duemila presenze considerando oltre ali atleti anche staff e famigliari. Le gare saranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube della Federazione italiana scherma, per permettere agli appassionati di seguire le sfide fino all’assegnazione degli ultimi posti le finali tricolori.