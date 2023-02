Maggioli contro l’allevamento "Se lo fanno la gente scappa"

Il Comitato per la Valmarecchia continua la battaglia contro l’allevamento intensivo di Maiolo con una petizione firmata da oltre 3.300 persone sulla piattaforma Change.org. Il comitato si rivolge al presidente della Regione, Bonaccini, chiedendogli di fermare l’impianto da 800mila polli l’anno. "L’intervento in corso - si legge nella petizione - ci riporta agli anni ’70 ed è contro la vocazione turistica della vallata. Siamo cittadini e imprenditori che hanno investito nel territorio creando più occupazione dei tre posti di lavoro del progetto". Il comitato evidenzia anche il rischio salute dovuto alla produzione di polveri sottili". La petizione termina con una richiesta urgente per Bonaccini: "Le chiediamo di attivarsi per fermare i cantieri in corso prima che sia troppo tardi". Domenica scorsa, fra l’altro, circa 200 manifestanti hanno organizzato un sit-in davanti allo stabilimento, attualmente in fase di ripristino. Intanto fra le firme della petizione spunta quella di Manlio Maggioli, patron del gruppo omonimo e storico operatore della Valmarecchia.

Anche lei firmerà?

"Non ho avuto il minimo dubbio nell’aderire alla petizione".

Ritiene giuste le proteste? "Compromettere la salubrità della valle con un allevamento di questo tipo è una cosa assurda".

Cosa non va nello stabilimento?

"Si parla di Valmarecchia anche per il turismo, se fai un allevamento così la gente scappa".

Il problema è anche l’impatto ambientale?

"Mi preoccupa il consumo di acqua dell’impianto, preziosa in questo momento. Il mio è un no per ragioni ambientali e sanitarie. Lo stabilimento non produce effetti positivi sulla salute, l’occupazione sarebbe inoltre di appena quattro o cinque persone".

E la libera impresa?

"Questa iniziativa imprenditoriale dissuade da un altro obiettivo che è quello della valorizzazione della Valmarecchia. È un investimento non congeniale ai nostri desideri e ai nostri obiettivi".

Quanto conta la politica in questo progetto?

"I politici che hanno organizzato questa cosa non li conosco, ma sono fuori strada".

Quale futuro per la valle?

"Da 30 anni per Rimini la Valmarecchia è una risorsa importantissima. Io ho investito tanto per acquisire terreni indenni da ogni inquinamento, ne è nata un’azienda agricola e un ristorante che utilizzano i prodotti di quella terra. Per me sono queste le cose che vanno fatte in Valmarecchia. L’avvenire non sono gli allevamenti intensivi. Servono iniziative per il turismo, dove si possano mangiare cibi genuini".

Andrea G. Cammarata