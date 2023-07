Maggioli indagato, l’opposizione: "Piazza Balacchi, ora la verità"

"Ora vogliamo la verità su piazza Balacchi". Opposizione sulle barricate a Santarcangelo, dopo la notizia che il noto imprenditore Manlio Maggioli e altre quattro persone sono indagate per il ‘muretto’ comparso nell’area dove si scavava per recuperare e restaurare la ‘casamatta’ di epoca malatestiana, aperta al pubblico da un mese. Maggioli, proprietario dell’area confinante con i resti della fortificazione che, nel ’400, era a difesa della porta di San Michele, è sul registro degli indagati insieme ai professionisti a cui si è affidato per i lavori, per aver violato l’articolo 169 del codice dei beni culturali. Articolo che punisce con l’arresto da 6 a 12 mesi e un’ammenda "chiunque, senza autorizzazione demolisce, rimuove, modifica, restaura o esegue opere di qualunque genere sui beni culturali". A fine settembre si terrà l’udienza sulla vicenda e Moreno Maresi, avvocato di Maggioli, confida che "già in quella sede possa arrivare l’assoluzione per tutti. Maggioli non ha fatto nulla di irregolare: si è limitato a ripristinare un muro che c’era già prima e che poi terzi, durante gli scavi archeologici, hanno demolito". Senza dimenticare che a febbraio, per mettere fine al contenzioso su di chi fosse la proprietà di una porzione dell’area, "il Comune e Maggioli hanno raggiunto un accordo, e Maggioli ha abbattuto il muretto sostituendolo con un cancello". Per la minoranza di Santarcangelo, che da anni dà battaglia sui lavori effettuati in piazza Balacchi, sono tante le cose che non tornano. Gabriele Stanchini, consigliere della Lega, annuncia: "Presenterò subito un’interrogazione. Chiediamo di sapere chi sono le altre persone indagate, e se ci sia tra loro anche qualcuno del Comune di Santarcangelo". Perché, secondo la Lega, "su piazza Balacchi l’amministrazione forse non ha controllato come avrebbe dovuto". Ma il caso è anche politico: "Il fatto che l’imprenditore sia difeso da Maresi, che è assessore a Rimini, rappresenta un fatto inopportuno e politicamente rilevante. La giunta di Rimini è ‘omologa’ di quella di Santarcangelo". Anche Domenico Samorani, capogruppo di Bene in comune, non fa sconti e attacca il Comune di mancata trasparenza, perché "gli atti che avevamo richiesto all’epoca andavano consegnati". Intanto, da una delibera pubblicata in questi giorni, si scopre che il piccolo museo di piazza Balacchi con la ‘casamatta malatestiana’ è costato 468mila euro, 65mila in più di quanto previsto. L’azienda che ha effettuato i lavori, Anghiari costruzioni, ha chiesto e ottenuto 45mila euro in più per l’aumento dei costi.