Maggioli, la svolta L’azienda prepara lo sbarco in Borsa

Maggioli prepara lo sbarco in Borsa. L’azienda con quartier generale a Santarcangelo, attiva nella diffusione di competenze, software e servizi di trasformazione digitale, che opera anche nell’ambito nell’editoria professionale, punta alla quotazione sul mercato Euronext Growth Milan gestito da Borsa Italiana. L’approdo a Piazza Affari avverrà attraverso un collocamento istituzionale di azioni "riservato a investitori qualificati in Italia e nello spazio economico europeo e investitori istituzionali esteri al di fuori degli Stati Uniti d’America". I titoli offerti saranno "rivenienti prevalentemente da un aumento di capitale e, in parte, posti in vendita da uno o più azionisti". Sarà collocato sul mercato circa il 35-40% del capitale post quotazione e i proventi dell’aumento "saranno utilizzati al fine di dotare la società di ulteriori risorse finanziarie per il perseguimento della propria strategia di crescita in Italia e nei mercati internazionali".

Il gruppo riminese conta di avviare il processo entro l’inizio del mese mese di luglio, "compatibilmente con le condizioni di mercato e subordinatamente al completamento delle procedure richieste per l’ammissione alla quotazione".

Maggioli ha chiuso il 2022 con ricavi per 239,8 milioni. Il gruppo è attivo in cinque paesi distribuiti tra Europa e America Latina (Italia, Spagna, Belgio, Grecia e Colombia) con un network consolidato composto da 17 società controllate e da 2 società partecipate. Maggioli, inoltre, opera attraverso una settantina di sedi e uffici in Italia e all’estero. E conta oltre 45mila clienti, soprattutto pubbliche amministrazioni locali italiane ed estere, pubbliche amministrazioni centrali italiane, enti internazionali, aziende di grandi, medie e piccole dimensioni e liberi professionisti. Il prossimo passo è lo sbarco in Borsa.