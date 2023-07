Maggioli rinuncia alla quotazione

Niente debutto in Borsa per la Maggioli. Le turbolenze sui mercati internazionali hanno spinto il gruppo, che ha il suo quartier generale a Santarcangelo ed è specializzato in editoria e servizi per la pubblica amministrazione, a rimandare la quotazione. L’offerta era stata lanciata il 3 luglio, con la prospettiva della quotazione pochi giorni dopo. Tutto rinviato. "Nonostante l’apprezzamento da parte degli investitori che hanno creduto nella società – premette il gruppo Maggioli in una nota – e pur considerando la qualità e il numero di adesioni ricevute, le attuali avverse condizioni dei mercati finanziari italiani e internazionali non hanno consentito di valorizzare la società in maniera soddisfacente". Piazza Affari dovrà quindi attendere, perché società e azionista venditore (la Pacri srl) ritengono "non si siano verificate le condizioni per un’operazione che rispecchi il valore intrinseco di Maggioli".

Lo sbarco in Borsa era e resta comunque un obiettivo per il gruppo guidato dall’ad Paolo Maggioli. Che ha chiuso il 2022 con ricavi per circa 240 milioni, vanta numerose sedi e società controllate in Italia e anche all’estero (Spagna, Belgio, Grecia e Colombia) e un ’portafoglio’ con 45mila clienti. La quotazione sul mercato Euronext Growth, nei piani della Maggioli, avrebbe dovuto portare a una raccolta stimata tra i 136 e i 160 milioni di euro.