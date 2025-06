Maggioli, su i ricavi con un occhio all’ambiente

Un balzo del 16,2% rispetto al 2023 alla voce ricavi. È quanto emerge dal bilancio consolidato di sostenibilità del Gruppo Maggioli che presenta ricavi relativi al 2024 quantificati in 310 milioni di euro. "Il percorso di evoluzione nella direzione della sostenibilità e della promozione di una cultura d’impresa consapevole e responsabile si conferma per il gruppo un progetto di primaria importanza – sottolinea Paolo Maggioli, ceo del Gruppo Maggioli –. Il 2024 è stato un anno sfidante, che ci ha consentito di sviluppare e consolidare opportunità, in linea con il Pnrr, finalizzate al benessere dei cittadini. Contribuire al processo di transizione digitale rappresenta per noi una mission resa possibile dall’impegno di una squadra di oltre 3.300 persone dislocate su tutto il territorio italiano e all’estero". Il Gruppo Maggioli ha chiuso l’anno in crescita. Dei 310 milioni di euro di ricavi, il 92% è stato realizzato in Italia e l’8% in Europa e America Latina. Il risultato va suddiviso tra il settore pubblico (83,5%) e quello privato (16,5%). Cresce anche il numero di clienti che arriva a superare i 45mila. Un valore importante che vede un +13% di nuovi utilizzatori, il 68% di fidelizzati (da oltre tre anni). Guardando alla tipologia dei clienti, il 42% è rappresentato dai Comuni con oltre 25mila abitanti.

Il Gruppo Maggioli ha implementato obiettivi di sostenibilità ambientale, con focus su materie prime, efficienza energetica e gestione dei rifiuti. I risultati mostrano progressi significativi nel 2024. Ad esempio la riduzione graduale degli imballaggi in plastica vergine con l’obiettivo di arrivare a oltre il 60% di materiale riciclato entro il 2026. Aumenta anche l’energia autoprodotta. Per quanto riguarda gli obiettivi sociali, si conferma l’impegno del gruppo a migliorare l’occupazione, l’attrazione e la valorizzazione dei talenti, anche attraverso consolidati percorsi di formazione e un’attenzione costante alla salute e alla sicurezza dei dipendenti. Inoltre continuano il consolidamento e l’incremento di relazioni con Università e centri di ricerca sul territorio.