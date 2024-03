Maghi in arrivo da ogni angolo del mondo

San Marino è pronta a brillare come capitale mondiale della magia con la 25esima edizione del Festival internazionale della magia, organizzato da Gabriele Merli alias Mago Gabriel. Il festival sarà un viaggio alla scoperta del mondo della magia, dell’illusionismo e della manipolazione per stupire e divertire con un ricco programma di spettacoli a teatro, street magic, congressi e scuola di magia. E questanno sarà presentato da Enzo Iacchetti. Dal 15 al 17 marzo la Repubblica sarà sotto le scintillanti luci dei riflettori e per tre giorni sarà il centro del mondo della magia. Il festival si distingue per il suo ricco calendario: l’ambito Trofeo Arzilli attira concorrenti di fama internazionale in due categorie, scena e close-up, mentre il convegno per gli addetti ai lavori offre approfondimenti unici nel suo genere. Per gli appassionati di ogni età, la scuola di magia al Kursaal con maestri rinomati e la magia da strada. Da non perdere il Gran Gala di sabato, condotto da Iacchetti al Teatro Nuovo. In scena alcuni dei migliori maghi del mondo, tra loro Raul Cremona come ospite. Il festival si chiuderà con il family show di domenica al Kursaal.