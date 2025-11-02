Magliette e borse col ‘marchio’ Minguzzi

Sciacalli senza scrupoli, pronti a trasformare il lutto in un’occasione di guadagno. È quanto accaduto in Turchia, dove – a pochi mesi dall’omicidio del giovane Mattia Ahmet Minguzzi, il quattordicenne figlio dello chef misanese Andrea Minguzzi e della violoncellista Yasemin Akincilar – qualcuno ha tentato di brevettare il cognome Minguzzi per farne un marchio commerciale e vendere magliette, borse e altri gadget. La domanda di registrazione è stata depositata l’11 aprile scorso all’Ufficio turco dei brevetti e marchi. Nel documento, il cognome del ragazzo compariva come marchio destinato a coprire un ampio ventaglio di settori: dalla pelletteria ai tessuti, dalla promozione online ai marketplace digitali.

La famiglia Minguzzi, ancora segnata dalla perdita di Mattia – ucciso a coltellate il 24 gennaio 2025 in un mercatino di Kadikoy, a Istanbul – non ha esitato a reagire. Il padre, Andrea Minguzzi, attraverso il proprio avvocato, ha presentato formale opposizione alla registrazione del marchio, invocando i principi di "diritti personali, proprietà intellettuale" e soprattutto la "malafede" del richiedente. L’Ufficio brevetti ha dato pienamente ragione alla famiglia, respingendo la domanda in tutti i suoi punti. L’autorità ha riconosciuto la fondatezza dell’obiezione e la natura impropria della richiesta, che – secondo la decisione ufficiale – violava i diritti personali e familiari legati al nome Minguzzi e rivelava un intento di appropriazione indebita a fini di profitto.

"Confermo che hanno tentato di brevettare il mio cognome per motivi commerciali – ha dichiarato Andrea Minguzzi – Io ho fatto ricorso ed è stato accettato, quindi hanno bloccato la registrazione del marchio. Io non covo rancore né nutro odio nei confronti di questi soggetti, non so chi ci sia dietro ma il mondo è pieno di approfittatori che cercano di lucrare soprattutto nelle tragedie. Io voglio pensare solo a Mattia, preservare la luce che ha portato a questo mondo, difendendola da chi la vuole oscurare o macchiare come in questo caso".

La vicenda, rivelata da una tv turca, ha suscitato sdegno in Turchia e in Italia, dove la comunità misanese segue con attenzione l’evolversi del processo per l’omicidio del giovane Mattia. Due dei quattro imputati, entrambi quindicenni, sono stati condannati a 24 anni di reclusione per omicidio premeditato, mentre altri due minorenni sono stati assolti, una decisione che ha spinto la Procura generale di Istanbul a presentare ricorso in appello. Prima dell’estate, la polizia turca aveva anche arrestato 8 persone, tutte accusate di aver minacciato la famiglia Minguzzi e il loro avvocato. Pressioni e minacce che hanno colpito in maniera sistematica, al punto da spingere la polizia turca ad aprire un dossier rubricato come "crimine organizzato". Un altro arresto era avvenuto lo scorso 15 aprile, quando un uomo di 67 anni è stato arrestato e rinviato a giudizio (rischia 4 anni) con l’accusa di aver sradicato i fiori e violato la tomba del giovane Mattia.