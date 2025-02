‘Mago per svago’: all’Astra spettacolo per grandi e piccini

Il teatro Astra di Bellaria fa il pieno di spettacoli dedicati a bambini e famiglie. Appuntamento domenica alle 17 con ‘Mago per svago’ per un pomeriggio dedicato alla giocoleria e ai clown della compagnia L’abile teatro. Concepito come una messa in scena muta, ‘Mago per svago’ sarà tutt’altro che silenzioso, anzi si rivelerà al pubblico proprio attraverso la sua colonna sonora. Un ritmo che diventerà sempre più trascinante e con le sue note racchiuderà i momenti più significativi del racconto. La trama percorre le peripezie di un mago e del suo spettacolo, ma soprattutto parla di un assistente e del suo desiderio di conquistare le scene. La classica magia, come la conosciamo noi, viene così riproposta una forma inedita, parodia di se stessa, pronta a far sorridere grandi e piccoli. In scena l’assistente e il suo continuo ricalcare ‘il grande mago’, gli imprevisti, gli errori e un epilogo finale che ribalta l’intera scena, fino a commuovere lo spettatore. Gli appuntamenti all’Astra dedicati agli spettatori più piccoli sono iniziati la scorsa settimana con gli spettacoli nella mattinata dedicati alle scuole, a cura di Alex Gabellini. I biglietti sono disponibili online o sul sito internet del teatro.

f. t.