"Magrini parla a nome dei riccionesi". Tosi fa infuriare l’assessore di Rimini

"Vedo che a Riccione il sole picchia ancora forte in testa anche a settembre inoltrato". Questa volta la discussione politica varca i confini del Marano. È l’assessore Juri Magrini, del Comune di Rimini, a usare questa parole nei confronti della consigliera comunale ed ex sindaca Renata Tosi. Tutto nasce da un post della Tosi relativo alle Giornate di polizia locale: "A Riccione Juri Magrini, assessore di Rimini, ha portato oggi i saluti per Riccione e Rimini al convegno della Polizia locale: abbiamo detto tutto". Il sottinteso è presto detto. Salutare a nome del Comune di Riccione viene visto come l’esempio della sudditanza amministrativa del centrosinistra riccionese nei confronti di quella riminese. È un chiodo fisso che le civiche sbandierano da tanti anni. Ma questa volta la replica non arriva dal Pd riccionese, dalla sindaca Angelini o dalle civiche al governo. A non starci è lo stesso Magrini.

"Vediamo di abbassare le temperature – scrive –. Molto banalmente la UilFpl nella persona della segretaria generale Rita Longobardi ha invitato il sindaco di Rimini a questo convegno nazionale e il sindaco ha inviato a portare i saluti della sua città l’assessore delegato... La sindaca di Riccione essendo padrona di casa fa i saluti all’apertura dell’evento, come è successo". Poi rivolgendosi alla consigliera: "Quello di cui ti hanno malamente informato era un evento dedicato di un sindacato e il sottoscritto ha fatto solo i saluti per il Comune di Rimini".

Andrea Oliva