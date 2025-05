Mai più nessuno dopo lo sbarco di Wojtyla

Un americano a Roma. Ed è la prima volta. A Rimini, dove ogni cosa viene letta attraverso la lente del turismo, ci si interroga sull’elezione di Leone XIV: a chi giova? In soldoni, porterà pellegrini di Chicago e Detroit sulle spiagge romagnole? Da escludere. Andò meglio con Papa Ratzinger, che da tedesco conosceva senz’altro Rimini, ma nel 2011 decise di scalare il Titano piuttosto che affacciarsi in spaggia. Bergoglio invece non venne mai. Bisogna ritornare al 1982 sotto il papato di Wojtyla, con la folla riunita al porto per la messa, e quel saluto che resterà negli annali: "Bella e cara Rimini". La Riviera spera ora in Leone, americano sì ma cosmopolita. Dalle Ande a Marina centro: albergatori accendete un cero.