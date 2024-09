"Mai più stragi di alberi". La marcia degli ambientalisti dopo il taglio di 78 pini a Cattolica

Una passeggiata per protestare contro il taglio degli alberi. E anche un’occasione di riflessione, affinché non accada più, come invece potrebbe accadere a Cattolica e in altri comuni del Riminese. Una cinquantina di persone tra residenti, ambientalisti ed esponenti delle forze politiche d’opposizione di Cattolica, si sono ritrovati ieri verso le 11 in via del Giglio, per passeggiare pacificamente nella strada dove sono stati abbattuti alcuni giorni fa 78 pini. Un intervento deciso dall’amministrazione per motivi di sicurezza e per il ripristino del manto stradale e dei marciapiedi.

Durante la passeggiata il corteo si è anche soffermato a riflettere sulla soluzione migliore per garantire la convivenza tra pini, strade e marciapiedi. Alcuni tecnici hanno parlato di soluzioni alternative al taglio, con scelte e modalità migliori per risolvere i problemi di sicurezza (marciapiedi e asfalti divelti dalle radici) e garantire al contempo la sopravvivenza delle piante. "È stata un’iniziativa pacifica per ribadire, ancora una volta, il nostro ’no’ alla soluzione scelta da questa amministrazione per via del Giglio – spiega Cesarino Romani, portavoce dei Verdi a livello provinciale e comunale – che ha preso decisioni in modo verticistico, senza condividere prima una linea con i cittadini e le associazioni. Non è questo il centrosinistra che vogliamo. Noi siamo per la biodiversità, per la conoscenza e la competenza, prima di procedere ad azioni di una certa violenza come l’abbattimento dei 78 pini in via del Giglio". L’iniziativa di ieri "ha voluto anche richiamare l’attenzione dei residenti di via del Giglio, per sensibilizzarli".

Durante la mattinata i partecipanti alla manifestazione hanno anche cantato la famosa canzone di Adriano Celentano Il ragazzo della via Gluck. Intanto gli ambientalisti, dopo l’esposto sul taglio degli alberi di via del Giglio, hanno ribadito che faranno accesso agli atti per capire perché l’amministrazione ha preso questa soluzione.

Luca Pizzagalli