Makkox a teatro chiude il festival dei fumetti

Gran finale oggi a Cattolica per il Regina Fumetti festival. Si comincia già al mattino con ’Buongiorno fumetti’, rassegna stampa dedicata ai comics, alle Staccoli caffè (inizio 10.30) con Michele Ginevra, saggista e coordinatore del centro fumetto ’Andrea Pazienza’, e il direttore artistico del festival Alessandro Baronciani. Alle 16, il popolo del festival si sposterà al Centro culturale polivalente per l’incontro con l’illustratrice Fortuna Todisco. Il salone Snaporaz ospiterà (dalle 18,30) il reading di fumetti Povere puttane di Eliana Albertini, Martina Sarritzu e Giulia Cellino, seguito da un aperitivo con le autrici. Alla sera l’ultimo atto del festival, al teatro della Regina: alle 20.45 lo spettacolo Modern Earths - Plantasia illustrata, a seguire l’incontro col noto disegnatore e vignettista Makkox (Marco Dambrosio) per ’Spiegoni e cartoni animati’.