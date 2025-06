Malattie rare, ‘Dade’ tra i delfini prima del viaggio

Dade tra i delfini di Oltremare. Il bambino di sei anni, affetto da Kif5C (rara malattia genetica, che registra solo 40 casi in tutto il mondo, unico in Italia) ha incontrato e interagito con la famiglia di tursiopi del family edutainment park e il team addestratori. Davide tra pochi giorni intraprenderà con papà Simone Tura un viaggio in cargobike fino a Santa Maria di Leuca per sensibilizzare le persone sulle malattie rare. Il progetto si chiama ‘Dade alla ricerca del delfino magico’, e ieri il bambino ha trovato i suoi delfini magici nella laguna di Oltremare.

"Il nostro sarà un lungo viaggio – dice papà Simone –. Io pedalerò e lui sarà il co-pilota. Un viaggio per incontrare simbolicamente il nostro Hope, il delfino magico protagonista della favola che abbiamo inventato, per sensibilizzare le persone a conoscere le malattie rare e a supportare tutte le famiglie come la nostra, in tutto il mondo. Una grande fortuna è stata quella di incontrare del delfini reali a Oltremare".

Soddisfazione anche a Oltremare. "Una gioia per noi accogliere bimbi come Dade e progetti come questo – spiega Patrizia Leardini, Coo Costa Edutainment – Quello della famiglia Tura è un progetto davvero bello, per sensibilizzare l’Italia intera. Come Gruppo Costa Edutainment da anni siamo attenti e supportiamo progetti sociali così importanti. Insieme si può fare la differenza. Abbiamo la fortuna e la possibilità di amplificare il messaggio che queste persone riescono a trasmettere con una forza interiore unica e invidiabile".