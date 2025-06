Malattie rare, è iniziato il lungo viaggio di Dade. Giovanni Cricca firma la colonna sonora

Una canzone per Dade. E a cantarla è Giovanni Cricca. Ieri mattina è partita l’avventura del piccolo Davide, un bimbo di 6 anni affetto da una rara malattia genetica, Kif5c, e del suo papà, Simone Tura. Partenza dal Club del Sole in viale Torino a Riccione. Il progetto ‘Dade alla ricerca del Delfino Magico’, l’emozionante viaggio in cargo bike di Davide e papà Simone, ha visto dare simbolicamente il via all’iniziativa la sindaca di Riccione, Daniela Angelini, l’assessora alla Famiglia, Marina Zoffoli, l’assessore al Bilancio Alessandro Nicolardi, e tante persone accorse. Un momento particolarmente toccante è stato la presentazione della canzone ‘Dade e il Delfino Magico’, scritta da Salvo e interpretata da Giovanni Cricca. Il piccolo Davide avrà una colonna sonora speciale ad accompagnarlo con il papà. Sarà un lungo viaggio che si concluderà dopo 959 chilometri a Santa Maria di Leuca (Lecce) dopo avere attraversato 5 regioni, 15 province e 94 comuni in circa due settimane. L’iniziativa nasce con l’intento di sensibilizzare le persone sulle disabilità infantili, in particolare su quelle legate a malattie genetiche rare.