Maledetta primavera Piovono disdette in hotel Shopping ‘congelato’

La stagione turistica parte a rilento per colpa della pioggia. Tra gli allarmi ingiustificati che impazzano sul web e acquazzoni veri, il maltempo ha spazzato via molte prenotazioni negli alberghi di tutta la Riviera. Dopo un 25 aprile e un primo maggio non certo indimenticabili, il copione si è ripetuto anche nel corso degli ultimi due weekend, con le nubi temporalesche che hanno dirottato altrove chi voleva raggiungere il Riminese per un fine settimana di relax e divertimento. "Prima abbiamo dovuto fare i conti con previsioni meteo azzardate poi con la pioggia che è effettivamente arrivata - osserva Patrizia Rinaldis, presidente di Federalberghi -. Fino ad oggi, il maltempo ha avuto un impatto significativo sull’andamento del mercato. Rimini ha retto grazie soprattutto agli eventi di carattere sportivo e ai viaggi organizzati. Abbiamo avuto molte scolaresche e anche comitive di stranieri. La pioggia ha però scoraggiato il turismo leisure, interessato a trascorrere nelle nostre destinazione una o due notti, per concedersi una breve pausa. Nell’ultima settimana stimiamo una flessione del 20%, con circa 300-350 strutture aperte. Il prossimo weekend andrà sicuramente meglio, con l’arrivo di Expodental alla Fiera, evento che sta facendo registrare numeri interessanti. Intanto abbiamo ripreso il confronto sul meteo-terrorismo. Non servono nuove stazioni meteo, ma un regolamento per disciplinare le modalità con cui vengono veicolate le informazioni sul web".

Gli eventi sportivi "hanno fatto da traino" anche a Riccione, conferma il direttore di Federalberghi, Luca Cevoli. "Tra scherma, calcio e nuoto ci sono stati molti arrivi e buone percentuali di riempimento. Nelle ultime settimane siamo stati comunque molto penalizzati dal meteo. Purtroppo non sono previsti grossi miglioramenti fino al 20 maggio, ma ci auguriamo che da quel momento in poi la stagione turistica possa finalmente decollare". Il maltempo non ha risparmiato nemmeno i negozi del Riminese. La conferma arriva dal presidente provinciale di Federazione Moda Italia-Confcommercio, Giammaria Zanzini. "Il maltempo può avere forti ricadute sulle vendite, anche perché incide molto sull’emotività delle persone, che si sentono meno propense ad uscire di casa e fare shopping. Questa situazione, in Emilia-Romagna, si trascina da quasi due mesi. La merce estiva resta in giacenza nei magazzini, ma il bel tempo ancora non si è fatto vedere. A tutto questo aggiungiamo la concorrenza sleale delle piattaforme web, che praticano scontistiche selvagge approfittando del momento di difficoltà dei negozi di vicinato. E’ chiaro che questa situazione rischia di diventare insostenibile, tra affitti e stipendi da pagare e con l’apertura dei saldi in luglio".

Lorenzo Muccioli