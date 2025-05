‘Maledette malelingue’ ricordando Ivan Graziani

A Novafeltria, per gli 80 anni di Ivan Graziani, a luglio torna il festival ‘Maledette Malelingue’ con un’edizione speciale con i concerti di Filippo Graziani e Ron. Sabato 12 e domenica 13 luglio, l’appuntamento è con un’edizione speciale che coincide con l’80esimo compleanno di Ivan Graziani. Al parco Ivan Graziani e nell’arena sul fiume, si terrà una grande festa. Ron sarà ospite sabato 12 luglio, dalle 21.30, allo stadio sul Marecchia, con una tappa del suo tour ‘Al centro esatto della Musica’. Domenica 13 luglio sarà la volta dei figli di Ivan, Filippo e Tommy, con ‘Ottanta Buon compleanno Ivan’. Tra le novità di quest’anno, la collaborazione, curata da Francesco Colafella, con la Scuola internazionale di Comics e Comics di Reggio Emilia. Il premio ‘Il Disegnatore è libero’ diventa premio nazionale. Saranno presenti artisti mondiali e emergenti del fumetto, per ricordare la passione di Graziani. Riconfermata anche la collaborazione con il Club Tenco e il format per selezionare nuovi talenti. Prevendite per i concerti su www.liveticket.it/MMF.