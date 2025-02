Malore, addio a Paolo Mularoni. Imprenditore della ceramica, ha portato San Marino nel mondo

Visionario, determinato, lungimirante. Così lo descrivono colleghi e collaboratori. E’ morto domenica, a soli 45 anni, il presidente di Ceramiche Faetano e di Del Conca Usa, Paolo Mularoni. Un malore improvviso mentre si trovava a casa, riferiscono dall’azienda, è stato fatale all’imprenditore sammarinese. Inutili i soccorsi. Lascia la moglie Francesca, le figlie Marina e Diana, la mamma Stefania, i fratelli Davide e Marco, la nonna Edda. Lascia un vuoto enorme nella ’galassia’ Del Conca, il Gruppo che con i suoi quattro stabilimenti produttivi distribuiti fra Italia, Stati Uniti e Repubblica di San Marino è un vero colosso nel mondo della ceramica. Laureato in architettura a Venezia, fotografia, sport e viaggi erano le sue passioni. Nell’azienda di famiglia è entrato ricoprendo diversi ruoli e divenendo presto un punto di riferimento. Tanto che nel 2014, quando il Gruppo ha intrapreso un percorso internazionale, aprendo Del Conca Usa, ne è stato un protagonista fondamentale. Dalla morte del padre, l’ingegner Enzo Donald Mularoni, avvenuta nel 2016, è diventato anche presidente di Ceramica Faetano, la capogruppo.

"La sua tragica scomparsa – dicono dal governo di San Marino – rappresenta un doloroso lutto non solo per la famiglia e i suoi stretti collaboratori, ma per l’intera comunità imprenditoriale e produttiva della nostra Repubblica. Nel corso della sua brillante carriera, si è distinto per una visione innovativa e per la capacità di anticipare le tendenze del mercato globale, contribuendo in maniera determinante alla promozione del made in San Marino. La sua eredità, sinonimo di innovazione e professionalità, rimarrà per sempre una fonte inesauribile di ispirazione per ogni operatore del nostro Paese". Le condoglianze più sentite "vanno alla famiglia agli amici e a tutti coloro che hanno potuto condividere il cammino di un uomo capace di trasformare ogni sfida in un’opportunità".

"Un giovane imprenditore – scrivono dall’Associazione industriali del Titano – che insieme alla madre e ai fratelli ha proseguito con determinazione e successo il progetto di crescita del Gruppo del Conca, una delle realtà più importanti del nostro tessuto economico e che ha portato nel mondo il nome di San Marino. Mancherà a tutti il suo impegno, il suo prezioso contributo di idee e la sua esperienza che ha sempre messo a disposizione della nostra Associazione nei vari ruoli che ha ricoperto in questi anni". Appena pochi mesi fa, a novembre dello scorso anno, aveva firmato l’accordo per la partecipazione di Ceramica Faetano a Expo 2025 Osaka, confermando il ruolo di partner strategico per il padiglione di San Marino.