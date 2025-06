Malore fatale per commissario della Superbike

Tragedia ieri a Misano al termine della tappa dell’Emilia-Romagna del mondiale Superbike. Renato Botteghi, 65 anni, residente a Santarcangelo, ha perso la vita per un malore che lo ha sorpreso al termine della competizione. Botteghi, impegnato come marshal, ha accusato un arresto cardiaco dopo il servizio. Inutili i soccorsi prestati dal personale sanitario e il trasferimento al Medical Center. Profondo il cordoglio espresso dal Misano World Circuit e da Dorna WSBK Organization: "Il ruolo dei marshal è fondamentale per la sicurezza in pista. Siamo addolorati per una perdita che arriva al termine di un weekend perfettamente riuscito pure grazie a lui".