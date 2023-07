Malore in acqua, muore una turista

Un malore fatale non ha lasciato scampo ieri pomeriggio a un’anziana turista che stava facendo il bagno a Cattolica, nella parte di mare antistante la spiaggia libera. Una tragedia che si è consumata intorno alle 18.30, quando il bagnino di salvataggio della zona ha notato la donna, identificata come una ucraina di 84 anni, si trovava in mare con la faccia riversa nell’acqua. Il salvataggio si è quindi tuffato in acqua e riportato l’anziana a riva per iniziare le manovre di primo soccorso nell’attesa che sul posto arrivassero i sanitari del 118 con ambulanza e automedica. Nonostante il tempestivo soccorso però, per l’84enne ucraina non c’è stato niente da fare.