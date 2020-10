Partecipava ad una corsa ciclistica amatoriale quando il cuore ha ceduto e nonostante i soccorsi immediati per Mauro Gabellini, 55 anni di San Giovanni in Marignano non c’è stato più niente da fare. E’ successo ieri prima di mezzogiorno a Mondolfo quando, secondo le testimonianze dei compagni di corsa, Mauro improvvisamente è caduto con la bici verso il bordo della strada. Soccorso dai sanitari dell’ambulanza al ciclista veniva praticato per una quarantina di minuti il massaggio cardiaco anche con l’aiuto del defibrillatore, ma purtroppo non c’è stato più niente da fare. Mauro Gabellini era molto conosciuto oltre che per la sua passione per le corse ciclistiche, per aver gestito fino a un anno fa il Bar Roma al centro di San Giovanni in Marignano.

© Riproduzione riservata