Malore in casa: muore a 50 anni. I colleghi dell’ospedale in lacrime: "Matteo era unico con i pazienti"

Il malore improvviso nella notte. I sanitari del 118 che si precipitano a casa e provano a rianimarlo. Purtroppo per lui non c’è stato niente da fare. Si è spento così – nella notte tra lunedì e martedì – Matteo Versari, 50 anni, psichiatra dell’ospedale ’Infermi’. Un professionista stimato e conosciuto: lavorava al centro di salute mentale, era anche uno dei consulenti del tribunale. Grande sportivo, Versari aveva fatto nuoto fin da ragazzo e da anni si dedicava al triathlon. Iscritto alla società sportiva Triathlon duathlon di Rimini, per festeggiare i 50 anni Versari si era iscritto all’Ironman (è la gara più difficile del triathlon), che si disputerà questa domenica a Cervia.

In queste ore tantissmi amici e colleghi si sono stretti alla famiglia di Versari, distrutta dal dolore. "Matteo – lo ricordano i sanitari dell’ospedale ’Infermi’ – era uno psichiatra competente, capace e disponibile che sapeva unire queste tre caratteristiche nella cura dei pazienti e aggiuggerne bellezza, gentilezza e pace. Siamo vicini alla moglie Elena e al figlio Emanuele, alla madre Adriana e al fratello Marco e a tutti gli amici, vicini e lontani". "In questo momento di grande compassione pensiamo a ricordarlo per tenerlo sempre vicino a noi, che l’abbiamo incontrato, con cui abbiamo lavorato. Noi che l’abbiamo stimato e amato, terremo sempre Matteo nel nostri cuori".

Faticano a trattenere le lacrime i colleghi dell’ospedale, così come i compagni di gare e allenamenti della società di triathlon. Della quale fa parte anche Emanuele Versari, figlio dello psichiatra e giovanissima speranza dello di questo sport. "Oggi (ieri per chi legge, ndr) avremmo voluto celebrare le belle prestazioni dei nostri giovani alla finale di Coppa Italia a Porto Sant’Elpidio – scrive la società sportiva – ma il dispiacere e il dolore per l’improvvisa scomparsa del nostro amico e compagno di squadra Matteo sono troppo forti! I nostri ragazzi certamente ci capiranno". Matteo "era una bella persona, innamorata del nostro sport, sempre disponibile quando ne abbiamo avuto bisogno e pronto a dare il proprio supporto, anche professionale, alla nostra squadra. Sempre con la battuta pronta e dall’ironia sottile, col sorriso sulle labbra, Matteo era un professionista con cui il confronto era sempre stimolante e interessante. Un amico con cui è stato piacevole condividere esperienze di vita, non solo di sport. Il nostro pensiero va ora a Lele, nostro giovanissimo atleta che fa triathlon come Matteo, e a Elena: li abbracciamo forte". Il funerale di Versari si terrà sabato (alle 10) nella chiesa di borgo San Giuliano.

Manuel Spadazzi