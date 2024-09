Malore mentre è moto: muore sulla superstrada di San Marino

Repubblica di San Marino, 15 settembre 2024 – Incidente mortale questa mattina, poco dopo le 11, a San Marino lungo la corsia ascendente della superstrada nei pressi della nuova rotatoria che precede il rettilineo di fronte all’ex Symbol. Un uomo di 78 anni, residente a San Marino, ha perso la vita dopo essere caduto rovinosamente dalla moto BMW di grossa cilindrata che stava conducendo.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo potrebbe essere stato colpito da un malore mentre si trovava alla guida del mezzo, circostanza che avrebbe causato la perdita di controllo della moto. Al momento non risultano altri veicoli coinvolti nell’incidente.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, che hanno cercato disperatamente di rianimare il motociclista per diversi minuti. Purtroppo, tutti i tentativi sono stati inutili e l’uomo è stato dichiarato morto sul luogo del sinistro.

Per consentire alle autorità di effettuare i rilievi necessari e ricostruire la dinamica dell’incidente, la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico. Diverse pattuglie di Polizia, Gendarmeria e Guardia di Rocca hanno presidiato l’area per garantire che le operazioni si svolgessero in sicurezza e regolarità. Le indagini sono ancora in corso per accertare le esatte cause dell’accaduto.