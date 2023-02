Malore sul lungomare, muore a 64 anni

È morto in strada, davanti agli occhi dei passanti che hannoprovato inutilmente a soccorrerlo e a salvargli la vita. La tragedia si è consumata martedì scorso attorno alle 21 sul lungomare di Torre Pedrera all’altezza del bagno 77. Un riminese di 64 anni, residente nella zona, è stato colto da un malore che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Sul posto è accorsa un’ambulanza del 118. I sanitari hanno provato disperatamente a rianimarlo, ma per lui alla fine non c’è stato nulla da fare. L’uomo in quel momento si trovava da solo sul lungomare, non lontano dalla zona di via Porto Palos. Forse stava facendo una passeggiata prima di rientrare a casa. Stando alle testimonianze raccolte dagli agenti della polizia di Stato, l’uomo stava camminando da solo sul lungomare, quando a un certo punto avrebbe iniziato a sentirsi male. Si è accasciato a terra, in preda al dolore. Rantolando, avrebbe chiesto aiuto ad un passante che ha immediatamente dato l’allarme. Un equipaggio del 118 si è precipitato sul posto a sirene spiegate, insieme ad una Volante della questura di Rimini. Le condizioni del 64enne sono apparse fin da subito estremamente critiche. Il personale sanitario ha cominciato ad eseguire le manovre di rianimazione, nella speranza di far ripartire il suo cuore. I tentativi dei sanitari sono andati per diversi minuti, ma alla fine non è stato possibile far altro che constatare il decesso. Il medico legale che si è occupato degli accertamenti ha ritenute che le cause del decesso fossero di origine naturale. Il pubblico ministero di turno, informato dei fatti, non ha ritenuto necessario procedere con l’autopsia sul corpo del 64enne.