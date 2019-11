Villa Verucchio (Rimini), 27 novembre 2019 - Nove alunni con un'improvvisa tosse e forti giramenti di testa: è stata una mattinata piena di paura quella dell'istituto comprensivo di Villa Verucchio. Tutto è accaduto durante l'ora di ginnastica di una classe delle medie, mentre i ragazzini erano in palestra. I piccoli studenti si sono sentiti male in contemporanea. Gli insegnanti hanno subito capito la gravità della situazione e hanno allertato i soccorsi: si sono precipitati i sanitari del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco specializzati del nucleo Nbcr (nucleare-batterico-chimico-radiologico).

Intanto, in via precauzionale, sono stati fatti uscire dalla classi anche i bambini delle elementari. Dopo i primi accertamenti, i ragazzini sono stati accompagnati ai pronto soccorso delle zona (5 a Rimini, 4 Cesena), dove sono stati visitati: nessuno di loro appare in gravi condizioni. Le indagini per capire cosa sia successo sono in corso, secondo le prime ipotesi potrebbe essersi trattato di un'intossicazione o di una fuga di gas.