Maltempo, allerta arancione. Pioggia, vento e mareggiate attese lungo tutta la costa

Il cielo torna a cambiare sopra le teste dei riminesi. Dopo gli ultimi giorni di tregua il mal tempo fa di nuovo capolino su tutto il territorio. La protezione civile ha già diramato l’allerta arancione per tutta la giornata odierna, il rischio è quello legato alle criticità idrauliche, idrogeologiche, ai temporali e al forte vento su tutta la regione costiera. Le piogge e i rovesci temporaleschi inizieranno da questa mattina per poi intensificarsi nel pomeriggio, in particolare sulle aree appenniniche e sulla pianura romagnola. Sulla costa arriveranno invece forti venti di burrasca che potrebbero raggiungere anche i 70 chilometri all’ora, di conseguenza l’aumento del moto ondoso e i relativi fenomeni di erosione e inondazione delle spiagge. "Il meteo cambia drasticamente a causa di una perturbazione che nel giro di poche ore ha gettato le basi per una pesante ondata di maltempo – spiega il meteorologo Roberto Nanni (foto) –. Sopraggiunta dal Mediterraneo, darà vita ad una circolazione ciclonica che porta con se una carico di piogge pronte da essere scaricate sul nostro Paese". Quello che ne consegue sono le forti precipitazioni, distribuite tra oggi e domani, con punte nel settore Adriatico che potrebbero raggiungere anche i 70, 100 millimetri. "La cosa positiva però è che gli eventi temporaleschi e le forti piogge saranno smaltite progressivamente – continua Nanni -. Senza incorrere in eventi ben più drastici come quelli dello sorso 18 settembre". I primi raggi di sole si mostreranno invece nel weekend, con un vortice di alta pressione che da sabato attenuerà la ventilazione. Per quanto riguarda le temperature, oggi e domani saranno in forte calo, con minime fino ai 13 gradi e massime intorno ai 16 gradi. Da sabato il lieve aumento riporterà invece il termometro sui 20 gradi. "La settimana che è alle porte inizia con una buona prevalenza di sole - conclude Nanni -. Le nuove correnti perturbanti si faranno largo nella seconda metà di settimana dando vita a nuove fasi piovose".

Federico Tommasini