Maltempo, allerta rossa. Venti forti e rischio frane

Già nella notte tra giovedì e la giornata di ieri il vento ha provocato qualche problema nell’alta Valmarecchia con piante crollate a terra e rami spezzati che hanno richiesto l’intervento di sgombero delle strade. Poi nel pomeriggio di ieri l’allerta, anche per la zona costiera è diventata rossa. Le piogge, soprattutto nei comuni bagnati dal mare, è rimasta moderata durante tutta la giornata di ieri con alcune eccezioni come Bellaria dove in mattinata le precipitazioni non sono affatto mancate. Ma non è questo ad aver portato la Protezione civile regionale a considerare anche questo territorio nelle aree da allerta rossa. Le abbondanti piogge in Appennino ingrossano i fiumi, un fenomeno che si ripercuote sui corsi d’acqua, spesso torrentizi, che attraversano la provincia riminese. Per questo già ieri il Comune di Rimini aveva predisposto alcune azioni in previsione della criticità idraulica. E’ stato attivato il Centro operativo comunale (Coc) disponendo la chiusura del Parco XXV Aprile e l’apertura della passerella ciclo-pedonale (liberando la superficie del canale portuale) in corrispondenza del ponte Tiberio come previsto nelle procedure del piano di Protezione Civile.

Azioni preventive in attesa delle conseguenze di una nuova perturbazione che da ieri a interessato anche i litorale romagnolo, ma soprattutto l’area appenninica. Sulle aree montane sono previsti picchi di precipitazioni che potrebbero arrivare anche a 200 millimetri. La stessa diga di Ridracoli ha tracimato nuovamente nell’arco di pochi giorni. Anche le aree più montane della Valmarecchia potrebbero risentire dell’azione della perturbazione. La stessa Protezione civile prevede la possibilità che si riattivino frane per scivolamento "di significativa estensione e profondità" sul tratto appenninico. Inoltre sono previsti venti sud-occidentali di burrasca forte tra i 75 e gli 88 chilometri orari. Pioggia e vento che proseguiranno anche nella giornata di oggi, ma con minore intensità. Resta il fatto che il vento sarà un fattore determinante anche nelle zone costiere perché potrebbe contrastare la quantità d’acqua che i fiumi stanno portando verso la costa. Nei tratti montani dei corsi d’acqua, avverte la Protezione civile, nel settore centro-orientale sono previsti livelli idrometrici superiori alla soglia 2, con possibili localizzati superamenti della soglia 3.

Nella provincia riminese oltre all’attivazione del Coc di Rimini, è stato attivato anche il Centro operativo comunale di Riccione. Per chi volesse ricevere aggiornamenti in tempo reale, nel Comune di Rimini è attivo il servizio gratuito Alert System via cellulare, App o telefono fisso che si può attivare iscrivendosi al sito web, https://registrazione.alertsystem.it/rimini, oppure scaricando l’applicazione.