Crolla un grande pino in strada, interrotta anche la linea del Metromare

Riccione, 14 febbraio 2025 - Nella mattinata di venerdì 14 febbraio, è crollato l’improvviso in grande pino in viale dei Mille a Riccione. Il maltempo sta colpendo tutta l’Emilia Romagna con forte vento e temporali. La polizia locale ha bloccato la circolazione per consentire le operazioni di rimozione dell’albero. Non ci sono stati feriti.

Interrotta anche la circolazione sulla linea del Metromare visto che la chioma ha invaso la carreggiata in sede protetta dove circola l’autobus. In precedenza l’amministrazione comunale, avvalendosi di agronomi qualificati, aveva programmato prove di trazione per verificare la stabilità delle piante lungo il viale dove in queste settimane si sta svolgendo un cantiere per il rifacimento dei marciapiedi. L’attenzione era caduta sui tre piante vistosamente inclinate.

Per una di queste si era reso necessario un abbattimento preventivo così da non far correre rischi a cittadini e automobilisti. Ieri mattina è crollato un altro pino che distava pochi metri dal primo abbattuto. A quel punto le attenzioni si sono concentrate su un terzo pino che era a fianco dei primi due. La scomparsa delle due grandi piante, infatti, avrebbe potuto mettere a rischio anche la stabilità delle radici del terzo albero. Infine per garantire la sicurezza, si è deciso di abbattere anche la terza pianta.

“Per evitare rischi legati alla terza pianta, che a quel punto senza più le altre due a fianco che concorrevano alla sua stabilità - spiegano dall’amministrazione - si è deciso di chiudere momentaneamente chiuso viale Dei Mille al traffico e ritenuto opportuno procedere anche con la rimozione anche del terzo pino, al fine di garantire la sicurezza del tratto stradale. Gli esemplari abbattuti, verranno tuttavia sostituiti mediante l’impiego di tecniche di posa a dimora che garantiscano da un lato la stabilità e l’equilibrato sviluppo degli esemplari arborei e dall’altro la conservazione e la sicurezza del piano stradale e pedonale”.

L’amministrazione comunale sottolinea come in ogni fase del processo, abbia collaborato con esperti agronomi e con Geat, la società incaricata alla gestione del verde pubblico, per assicurarsi che le scelte “fossero improntate alla tutela del patrimonio verde della città e alla sicurezza della cittadinanza”. I lavori proseguiranno nei prossimi giorni per completare il rifacimento dei marciapiedi, migliorando, spiegano dal municipio, la fruibilità dell’area e la sicurezza per pedoni e veicoli,