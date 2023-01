Maltempo Rimini, dopo le nevicate scatta l’allarme: le frane minacciano 8mila persone

Rimini, 30 gennaio 2023 – Dopo le abbondanti nevicate dei giorni scorsi, che hanno colpito soprattutto il territorio della Valmarecchia e della Valconca, l’attenzione è ora tutta puntata sul rischio di frane e smottamenti. Il territorio della provincia di Rimini è, a livello regionale, uno dei maggiormente esposti al pericolo franoso e idraulico, come evidenziato anche dall’indagine "Dissesto idrogeologico in Italia: pericolosità ed indicatori di rischio" a cura di Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale). Il 21,8% del territorio riminese, pari a 188,7 chilometri quadrati di superficie, si trova in aree di pericolosità da frana elevata e molto elevata. Sono 3.484 gli edifici che si trovano in aree a rischio franoso di impegno elevato e molto elevato, per un totale di circa 8.076 residenti (corrispondenti al 2,5% della popolazione). Regione e Comuni hanno acceso i riflettori e tengono costantemente monitorate le situazioni considerate maggiormente critiche, pronte ad intervenire in caso di necessità. Ma i dati riguardanti il territorio riminese preoccupano, a maggior ragione dopo le precipitazioni che nell’ultima settimana hanno imbiancato alcune aree montuose e collinari della provincia. "Quello di Rimini può essere senza dubbio considerato un territorio vocato ai fenomeni franosi - spiega il presidente di...