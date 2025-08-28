Maltempo, il sistema regge: "Opere decisive per la città: tecnici e istituzioni in azione"

"Il sistema ha risposto in modo ottimale a un evento climatico eccezionale, confermando l’importanza degli investimenti già realizzati e di quelli futuri per la sicurezza del territorio e per la protezione dei cittadini". È con queste parole che Hera commenta l’ondata di maltempo che, nella notte di domenica, ha colpito Rimini con intensità straordinaria. Secondo i dati rilevati, in soli trenta minuti sono caduti 74 millimetri di pioggia, con un picco di 30 millimetri concentrati in appena dieci minuti. Un evento senza precedenti recenti, capace di mettere a dura prova qualunque sistema di drenaggio urbano. Eppure, spiegano dall’azienda, "le paratie si sono aperte senza alcuna anomalia, permettendo il deflusso delle acque e la gestione della crisi". Hera sottolinea come la presenza dei propri tecnici abbia giocato un ruolo decisivo: "Tutti i nostri operatori erano già presenti sul posto prima dell’inizio delle precipitazioni e hanno attuato con tempestività le manovre previste per garantire il corretto funzionamento di gestione delle acque e quindi la tutela della città". Un’operazione diretta e coordinata, che ha consentito di affrontare i punti più critici e contenere i disagi per la popolazione.

Fondamentali, secondo la multiutility, sono stati gli interventi strutturali degli ultimi anni. "Senza il Piano di salvaguardia della balneazione e i lavori di riqualificazione a piazzale Kennedy, l’evento avrebbe avuto conseguenze ben più gravi", afferma Hera. E per sottolineare il progresso compiuto, arriva un paragone con il passato: "Basta ricordare il 2011, quando Rimini fu colpita duramente. Questa volta, invece, le nuove opere hanno dimostrato la loro efficacia". Il quadro che emerge è quello di una città che, pur colpita da una supercella notturna tra le più violente degli ultimi decenni, è riuscita a reggere l’urto grazie a infrastrutture rinnovate e a un lavoro di squadra. Hera evidenzia infatti anche il contributo delle istituzioni locali: "Il coordinamento con Polizia locale e Protezione civile ha permesso di presidiare i sottopassi e ridurre al minimo i rischi per la viabilità e la circolazione".

Per Hera, dunque, l’evento di domenica è stato la prova concreta di come infrastrutture e presidi operativi possano incidere sulla gestione delle emergenze. Non un punto di arrivo, ma un passaggio che indica la necessità di continuare su questa strada, consolidando i risultati ottenuti e affrontando con strumenti sempre più adeguati i fenomeni meteorologici che colpiscono il territorio.

Aldo Di Tommaso