Cronaca
CronacaMaltempo, la Valconca si rialza grazie al lavoro dei suoi volontari
28 ago 2025
ANNA MARIA NIVES CONCOLINO
Cronaca
  3. Cronaca
  4. Maltempo, la Valconca si rialza grazie al lavoro dei suoi volontari

Maltempo, la Valconca si rialza grazie al lavoro dei suoi volontari

La forte ondata di maltempo che la scorsa settimana ha colpito la Romagna ha visto impegnati i volontari del GIV PC (Gruppo Intercomunale Volontari Protezione Civile) della Valconca, chiamati a intervenire in diversi Comuni con attività di monitoraggio e messa in sicurezza. Nella notte tra mercoledì 20 e giovedì 21 agosto, i volontari sono stati operativi nei territori di Mondaino, Saludecio e Montegridolfo, dove si sono verificati episodi di caduta alberi e situazioni che hanno richiesto un costante controllo del territorio nelle ore notturne.

Nella mattinata di domenica 24 agosto, l’attività si è invece concentrata nei Comuni di Morciano di Romagna e Saludecio, con nuove operazioni di monitoraggio e di supporto tecnico, anche a seguito delle segnalazioni raccolte dalle amministrazioni locali. Un lavoro silenzioso, svolto spesso dietro le quinte, che testimonia ancora una volta come il GIV sia un presidio di protezione e sicurezza per la comunità della Valconca, sempre pronto a rispondere alle emergenze.

"Siamo operativi notte e giorno", sottolineano i volontari, ricordando l’impegno costante che li porta ad essere presenti in ogni circostanza. A margine delle operazioni, Manuel Cavalli, Presidente del GIV e delegato alla Protezione Civile dell’Unione della Valconca, ha dichiarato: "Ancora una volta i nostri volontari hanno dimostrato professionalità, spirito di servizio e capacità di risposta immediata. Ogni intervento è stato portato avanti in collaborazione con i Sindaci e i tecnici dei Comuni coinvolti, a cui va il nostro ringraziamento. Il nostro impegno è totale e costante, perché la protezione civile non conosce orari: siamo accanto alle nostre comunità sempre, di giorno e di notte".

